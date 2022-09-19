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У Зеленского жестко отреагировали на обстрелы Южноукраинской АЭС

19 сентября оккупационные войска нанесли ракетные удары по Южноукраинской АЭС

сегодня, 17:02
Автор:

Лиля Воробьева
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Оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС. В ОП резко отреагировали на это преступление и осудили его. Соответствующее заявление сделал советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в Twitter .

У Зеленского жестко отреагировали на обстрелы Южноукраинской АЭС

Михаил Подоляк (фото из открытых источников

"Тип войны, которую избрала Россия давно понятен. Тотальное разрушение городов (Мариуполь, Бахмут/Харьков). Резня на оккупированных территориях (Буча/Изюм). Удары по критической инфраструктуре (Харьков/Кривой Рог). Ядерный шантаж (ЗАЭС, Южноукраинск). Осталось понять, чего ждет мир", — написал Подоляк.

Известно, что 19 сентября оккупанты обстреляли АЭС. В "Энергоатоме" сообщили, что все 3 энергоблока ПАЭС сейчас работают в обычном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

Напомним, что "Комментарии" информировали, что в США рассказали, как готовятся к возможному применению Россией ядерного оружия в Украине. В администрации Джо Байдена всерьез рассматривают возможность применения Россией ядерного оружия в Украине. Именно поэтому уже сейчас США вместе со своими союзниками прорабатывают варианты реагирования, если Путин решится на такой шаг. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк. Дипломат отметила, что разговоры об использовании ядерного оружия, время от времени поднимаемых Кремлем, абсолютно безответственны. Бриджит Бринк напомнила заявление президента США Джо Байдена о том, что применение Россией ядерного оружия в любом его виде повлечет за собой реакцию США, а также всего цивилизованного мира – последствия для России будут необратимы. Уже сейчас США прорабатывают вместе с западными партнерами единственный ответ на такие безответственные действия Москвы.  



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1571839025924771843
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