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У Зеленского заявили, что открыли новый раздел войны

В Офисе президента прокомментировали первое применение американской дальнобойной ракеты

сегодня, 18:55
Автор:
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Константин Куликов
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал первое применение ВСУ американской дальнобойной ракеты ATACMS, поразившей аэродромы оккупантов в Бердянске и Луганске. Об этом сообщают "Комментарии".

У Зеленского заявили, что открыли новый раздел войны

Подоляк

Михаил Подоляк, вероятно, потроллил российский МИД, который в лице министра Сергея Лаврова потребовал от Украины "признать сложившиеся на земле условия", а именно — оккупацию украинского Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. После успешного применения Силами обороны дальнобойных ракет уже Офис президента требует от РФ "признать сложившиеся условия на земле".


"Новый раздел этой войны (не)официально начат, — пишет Михаил Подоляк в своем телеграмм-канале. — Сколько не записывай в "Конституцию России" оккупированные территории, чтобы "сохранить наследство" под риском дворцовых переворотов, в конце концов Москве придется признать условия на земле, которые сложились".

Что касается военных последствий атаки на аэродромы оккупантов, то Михаил Подоляк отмечает следующее:

– Для российских войск больше нет безопасных мест в пределах… международно признанных границ Украины. А значит, никакой возможности среднесрочно сохранить за собой Юг, Крым и Черноморский флот. Часы уже пошли в обратном направлении. Нефтегазовая игла еще оттягивает конец. Но он уже давно стал неизбежным, – отмечает Михаил Подоляк.

ATACMS – твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля–земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность до 300 км. Ее разные варианты оснастки носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, которые ранее Украина уже получила от США.

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