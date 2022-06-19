У Зеленского впервые назвали имя предателя, сдавшего Херсон

Российским войска удалось сравнительно быстро оккупировать Херсонскую область из-за предательства в рядах СБУ. Сотрудник СБУ Игорь Садохин помог оккупантам в максимально быстрые сроки взять под контроль важную область. Как передает портал "Комментарии", об этом во время интервью правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Херсон. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что он ни для не открыл какую-то новую информацию. Ведь всем изначально было известно, что российским оккупантам кто-то мог помогать, раз они так быстро зашли в Херсонскую область. Ну, и, к тому же, первым о предательстве Игоря Садохина заявил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.

По словам Алексея Арестовича, Игорь Садохин был завербован российскими спецслужбами, постоянно с ними коммуницировал. В Украине же он занимал пост "либо помощника председателя СБУ области, либо его заместителя".

Таким образом, рассказал Арестович, в руках врага оказались все данные о минных полях региона. Также Россия узнала, где были сосредоточены основные силы украинской армии. Коллаборант также руководил ударами российской авиации по скоплениям украинских сил, а также по украинским складам с боеприпасами.

Алексей Арестович отметил, что предатель был задержан еще в марте. Президентским указом был уволен глава СБУ Херсонской области Сергей Криворучко. Глава государства лишил его звания.

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