У Зеленского спрогнозировали три процесса в США по вопросу завершения войны в Украине

Украинцы вскоре станут свидетелями трех процессов в США относительно восприятия войны в Украине. И произойдет это уже совсем скоро. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона поделился советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Первое, это реалистичное понимание, что просто договориться с Россией, без инструментов принуждения, невозможно. Второе, что инструменты принуждения должны действительно выглядеть гораздо мощнее, чем до сих пор. Имеется в виду, что милитарность Украины должна быть на другом уровне и экономическое давление на Россию — на другом уровне. Третье, безусловно субъект Путин не является сегодня субъектом, который говорит какие-то рациональные вещи и поэтому слушать его — это только лишнее время тратить", — считает Михаил Подоляк.

Отметим, в ходе этого же эфира советник главы ОП заявил, что президенту США Дональду Трампу действительно важно, как можно быстрее поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Это необходимо, чтобы американский лидер сам убедился в том, что с путинским режимом невозможно реально о чем-то разговаривать и тем более договариваться и надо просто "добавить способности Украине нанести милитаристские поражения России".

"Очевидно, когда Трамп поговорит с Путиным, здесь нет разницы, это будет формат телефонного разговора, или какой-то другой формат, в этот момент для него станет понятно, что с РФ по крайней мере путинских времен, нет смысла договариваться о чем-то. И что надо просто немножко еще добавить способности Украине нанести милитаристские поражения России на тех или иных направлениях. Или увеличить или масштабировать удары по территории России, потому что это сильно тригерит того же Путина, его окружение", — высказался Подоляк.



