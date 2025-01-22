У Зеленского рассказали, что произойдет сразу после разговора Трампа с Путиным

Президенту США Дональду Трампу действительно важно, как можно быстрее поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Это необходимо, чтобы американский лидер сам убедился в том, что с путинским режимом невозможно реально о чем-то разговаривать и тем более договариваться и надо просто "добавить способности Украине нанести милитаристские поражения России". Как передает портал "Комментарии", таким мнением в эфире телемарафона поделился советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Очевидно, когда Трамп поговорит с Путиным, здесь нет разницы, это будет формат телефонного разговора, или какой-то другой формат, в этот момент для него станет понятно, что с РФ по крайней мере путинских времен, нет смысла договариваться о чем-то. И что надо просто немножко еще добавить способности Украине нанести милитаристские поражения России на тех или иных направлениях. Или увеличить или масштабировать удары по территории России, потому что это сильно тригерит того же Путина, его окружение", — высказался Подоляк.

Он добавил, что в то же время, нужно существенно повысить цену войны для Путина за счет выдавливания РФ из ряда глобальных и финансовых, и отраслевых рынков.

По словам Подоляка, уже можно увидеть изменение в позиции как самого Дональда Трампа, так и спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога по завершению войны в Украине. Потому что они получили доступ к информации о внутреннем состоянии России, о мотивах. Это совсем другие позиции, которые касаются именно осознания того, что с РФ будет непросто, что нужно выбирать — или играть по сценарию российского диктатора, или дожимать страну-агрессора.

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