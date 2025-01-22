У Зеленского рассказали, что произойдет сразу после разговора Трампа с Путиным

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Кравцев Сергей
Президенту США Дональду Трампу действительно важно, как можно быстрее поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Это необходимо, чтобы американский лидер сам убедился в том, что с путинским режимом невозможно реально о чем-то разговаривать и тем более договариваться и надо просто "добавить способности Украине нанести милитаристские поражения России". Как передает портал "Комментарии", таким мнением в эфире телемарафона поделился советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Он добавил, что в то же время, нужно существенно повысить цену войны для Путина за счет выдавливания РФ из ряда глобальных и финансовых, и отраслевых рынков.
По словам Подоляка, уже можно увидеть изменение в позиции как самого Дональда Трампа, так и спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога по завершению войны в Украине. Потому что они получили доступ к информации о внутреннем состоянии России, о мотивах. Это совсем другие позиции, которые касаются именно осознания того, что с РФ будет непросто, что нужно выбирать — или играть по сценарию российского диктатора, или дожимать страну-агрессора.
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