У Зеленского резко ответили на заявление Путина о "весомом" результате в войне

В Офисе президента отреагировали на заявление президента РФ, который сказал, что оккупация части территорий Украины является "весомым" результатом, это означает лишь желание вести захватническую войну. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

7 декабря Путин сказал, что "значимым" результатом для РФ является то, что появились "новые территории" и сравнил себя с Петром I.

Реагируя на такое циничное заявление Путина, Михаил Подоляк заявил, что РФ ведет захватническую войну геноцидного типа, чтобы завоевывать новые территории.

"Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру. Кто-то еще хочет "урегулирования"?", — написал Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новое циничное заявление о сроках окончания войны в Украине и сравнил себя с Петром И. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что начатая Россией в Украине война может затянуться на длительный срок. Кроме этого, он похвастался "результатами" своей так называемой "СВО", приписав себе новые территории и сравнив себя с Петром И. Глава Кремля приписал России Азовское море и в который раз вспомнил историю. Кроме этого, он уже традиционно заявил, что Россия якобы не начинала войну в Украине, маскируя полномасштабное вторжение, как "спасение" жителей Донбасса, "волеизъявление, которых подавляли".