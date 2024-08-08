У Зеленского рассказали, повлияют ли события в Курской области на возможные переговоры с РФ

Такие операции Украины, как та, что сейчас проходит в Курской области РФ, положительно повлияют на возможные переговоры с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, все, что делает Украина, — это попытка прийти к справедливому миру.

"Но Российская Федерация, пока не получит надлежащих агрессивных ответных ударов, не будет реагировать на любые ваши предложения. Перед вторым Саммитом мира, для того, чтобы она туда пришла и была более-менее адекватной, воспринимала происходящее, а не вела себя нагло, как это присуще российской внешней политике, надо чтобы три инструмента принуждения работали. Вот сегодня мы видим, что постепенно увеличивается эффективность инструмента под названием "боевые действия Украины в зоне ведения боевых действий", — отметил Подоляк.

Спикер подчеркнул, что дополнительные потери россиян в живой силе, технике, а кроме того, еще и потеря территорий будут повышать цену войны для РФ, а это будет влиять на то, как они осознают эту войну.

"Сегодня они имеют войну, которая постепенно идет вглубь РФ. Будет ли это их пугать? Да. Реагируют ли они на что-то другое, кроме страха? Нет", — сказал Подоляк.

По его словам, любой компромисс РФ воспринимает как слабость оппонента и готовность стать перед ней на колени. Только тогда, когда война идет не по плану России, она готова идти на какие-то компромиссы, подчеркнул Подоляк.

"Если вы идете на переговоры на условиях России, они будут считать, что они доминируют. Когда они могут сидеть за столом переговоров и все же можно что-то дожать, что-то получить? Это только если они понимают, что война идет не по их сценарию. Только если они понимают, что потери в этой войне невероятны и понимают, что цена войны для них уже неподъемная, и что санкции — это только начало и они будут постепенно загонять их в средневековье. Эти инструменты должны работать", — прокомментировал советник главы ОП.

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