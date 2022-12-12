У Зеленского рассказали, потеря какого города оккупантами откроет для ВСУ прямую дорогу в Крым

Потеря российскими захватчиками контроля над временно оккупированным Мариуполем сделает для ВСУ возможным подойти вплотную к аннексированному Россией Крыму. Сегодня Мелитополь – это не просто большой украинский города в Запорожской области, это ключ ко всей обороне юга, это промышленный, транспортный узел. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

ВСУ. Фото: УНИАН

Советник главы ОП отметил, что именно через Мелитополь страна-агрессор перебрасывает основные войска. Фактически логистические пути, проходящие через Мелитополь, позволяют России восполнять запасы российских сил на правом и на левом берегу Днепра, аж до границы в районе Мариуполя. И, как только россияне потеряют контроль над Мелитополем, они потеряют возможность держать оборону на южном направлении. При таком раскладе украинская армия выйдет на границу с Крымом на перешейке.

"Думаю, Мариуполь какое-то время сможет побарахтаться, но недолго. Они складируют огромное количество материальных запасов в Мелитополе. Эти запасы вот уже третий день почему-то взлетают на воздух", – прокомментировал Алексей Арестович.

Советник главы ОП подтвердил информацию об очень непростой ситуации вокруг Бахмута, но заверил. Что у россиян нет никаких шансов взять город. Задача взять город поставлена высшим российским командованием, именно поэтому на выполнение поставленной цели брошено не менее 12 БТГ российской армии. Без перерыва идут ожесточённые бои по всей линии фронта, но ВСУ продолжают отбивать атаки противника, держат оборону надежно.

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