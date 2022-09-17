У Зеленского рассказали, освобождение какого города ускорит деоккупацию всего Донбасса

Если украинским защитника удастся пробить вражескую оборону и освободить Лиман Донецкой области от захватчиков, это поможет ускорить деоккупацию всей территории Донбасса. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Алексей Арестович заявил, что правобережный плацдарм за рекой Оскол ВСУ могут открыть для себя только после взятия под контроль Лимана.

По словам Арестовича, украинской армии не так просто пройти в Лиман, поскольку там довольно сложная для продвижения местность – железная дорога, леса, много бетона.

При этом советник главы ОП признал, что обороняют Лиман всего три вражеские БТГ, но они теперь это делают весьма профессионально, уже нет того шока и паники, которые были, когда ВСУ активно продвигались в Харьковской области.

По мнению Арестовича, оборона оккупантов посыплется, как карточный домик, если ВСУ удастся деоккупировать Лиман и быстро зайти в Сватово, а дальше Кременную. Тогда можно говорить, что оборона противника в Луганской области начала рушится.

Алексей Арестович считает, что больше всего в России боятся выхода ВСУ на границу с РФ со стороны Донбасса, когда и Донецк, и Луганск будут отрезаны от России и тогда уже дело техники зачистить территорию от захватчиков.

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