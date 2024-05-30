У Зеленского рассказали, когда Украина получит все необходимое для защиты Харькова

Украине не хватает систем противовоздушной обороны для полной защиты Харьковской области от ударов. Однако проблема не только в этом, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

По его словам, количество баллистических и крылатых ракет, дронов, управляемых авиационных бомб, используемых против Харькова, действительно впечатляет. Именно поэтому для защиты города и области от непрерывных вражеских атак требуются не только Patriot.

Как подчеркнул Подоляк, системы ПВО должны быть скомбинированы с авиационным компонентом — с F-16, поскольку Patriot также нуждается в защите. То есть, по его словам, Украине обязательно нужна тактическая авиация с большим радиусом действия, чтобы можно было уничтожать авиацию врага и таким образом убирать управляемые авиационные бомбы и дроны.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что Президент Владимир Зеленский постоянно подчеркивает для западных партнеров острую потребность Украины в дополнительных средствах защиты. В частности, для защиты Харькова и области необходимы не менее двух дополнительных систем Patriot, поскольку этот комплекс эффективно работает против баллистических ракет.

Кроме того, говорит Подоляк, военно-политическое руководство Украины всегда объясняет какие инструменты, в каком количестве и комбинаторике необходимы для защиты определенного направления.

При этом Подоляк считает, что Украина все же получит все необходимое, но с определенным опозданием.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что для защиты Харькова нужно хотя бы две ЗРК "Патриот". Впрочем, Штаты передают для Харькова генераторы, чтобы дети могли учиться даже тогда, когда в школах выключают свет.



