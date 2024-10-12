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У Зеленского рассказали, какой ответ на План победы ожидают

В Офисе президента убеждены, что следующие шаги со стороны наших партнеров будут лучше показывать их поддержку этому плану.

сегодня, 18:37
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский представил партнерам план победы. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона рассказал, какой ответ ожидают план победы от партнеров, сообщает портал “Комментарии”.

У Зеленского рассказали, какой ответ на План победы ожидают

Фото портал "Комментарии"

Украина хочет получить обратную связь относительно Плана победы как можно скорее в виде конкретных шагов.

Андрей Ермак убежден, что не совсем реально, если бы Украина мгновенно получила какой-то ответ, потому что нам ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени. “Безусловно, мы ожидаем фидбека как можно скорее, обратную связь в виде конкретных шагов”, — отметил он.

По словам руководителя ОП, те страны, которые уже видели украинский план, понимают, как наша страна планирует достичь победы в войне с Россией.

"План победы — это создание условий, чтобы действительно мы двигались вперед по окончании войны на условиях, которые были бы приемлемы в первую очередь для Украины. Я надеюсь, что следующие шаги со стороны наших партнеров будут лучше показывать их поддержку этого плана”, — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военное вооружение Украине больше не будет поставлять Словакия, однако страна планирует помочь другим способом.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия больше не будет поставлять Украину военные материалы за счет запасов собственной армии, поскольку, по его мнению, у нее больше нет свободных средств.

Однако Словакия не оставит Украину без помощи. Подробнее об инициативе Словакии читайте по ссылке.



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