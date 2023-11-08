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У Зеленского рассказали, что на самом деле Россия предлагает Украине в мирных переговорах

Россия предлагает Украине не мирные переговоры, а другие вещи, чтобы победить в войне.

сегодня, 11:20 comments1265
Автор:
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Slava Kot
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что Россия хочет использовать мирные переговоры по завершению войны как способ для дальнейшего ведения войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Подоляка в эфире FreeДом.

У Зеленского рассказали, что на самом деле Россия предлагает Украине в мирных переговорах

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

По словам Подоляка, Кремль на самом деле не предлагает Украине переговорный процесс по завершению войны.


"Мы не можем разговаривать с Россией, ведь Россия не предлагает переговоры, Россия пришла с войной и Россия хочет эту войну выиграть", – утверждает Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента напоминает, что Россия изначально планировала захватить всю территорию Украины и поставить марионеточное подконтрольное Кремлю правительство, однако теперь она пытается перевести войну затяжной конфликт или заморозить войну. Таким образом, Россия будет дольше оставаться на оккупированных территориях и использовать это против Украины.

По его словам, Россия не предлагает мирные переговоры, а хочет взять оперативную паузу, чтобы выполнить ряд пунктов, для последующей войны в Украине:

  • оценить ошибки тактики и стратегии боевых действий;
  • нарастить милитарную долю в экономике;
  • увеличить мобилизационную долю в армии;
  • провести тренинги, чтобы получить более профессиональную армию.

Подоляк объясняет, что даже в условиях мирного договора война будет продолжаться в Украине. В частности, Россия будет усиливать пропаганду, чтобы расколоть общество и постоянно совершать теракты в Украине.

"Война будет продолжаться на территории Украины, но другими методами, поэтому никакого переговорного процесса не предлагает Россия. Она предлагает умереть, но медленно. Не быстро, как хотела Россия в начале, а медленно", — говорит Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир штурмовиков рассказал, от чего погибает большинство военных.

Также "Комментарии" писали, что премьер Словакии изменил свою позицию по отношению к Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ASndlvhI8p0&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB1%2B1
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