У Зеленского рассказали, что на самом деле Россия предлагает Украине в мирных переговорах

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Slava Kot
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что Россия хочет использовать мирные переговоры по завершению войны как способ для дальнейшего ведения войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Подоляка в эфире FreeДом.
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников
По словам Подоляка, Кремль на самом деле не предлагает Украине переговорный процесс по завершению войны.
Советник главы Офиса президента напоминает, что Россия изначально планировала захватить всю территорию Украины и поставить марионеточное подконтрольное Кремлю правительство, однако теперь она пытается перевести войну затяжной конфликт или заморозить войну. Таким образом, Россия будет дольше оставаться на оккупированных территориях и использовать это против Украины.
По его словам, Россия не предлагает мирные переговоры, а хочет взять оперативную паузу, чтобы выполнить ряд пунктов, для последующей войны в Украине:
Подоляк объясняет, что даже в условиях мирного договора война будет продолжаться в Украине. В частности, Россия будет усиливать пропаганду, чтобы расколоть общество и постоянно совершать теракты в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир штурмовиков рассказал, от чего погибает большинство военных.
Также "Комментарии" писали, что премьер Словакии изменил свою позицию по отношению к Украине.
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