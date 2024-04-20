У Зеленского прокомментировали приглашение РФ на годовщину высадки в Нормандии

Приглашение России на любое мероприятие всегда будет направлено на стимулирование агрессии. Москва принесет свой "русский мир" вместе с угрозами и танками. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter (X) высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник отреагировал на решение официального Парижа пригласить Россию на годовщину высадки в Нормандии. Он отметил, что некоторым хотелось бы вернуться в "сладкое довоенное время", когда Россию боялись, но вели с ней дела.

"Это не сработает. Потому что сегодня РФ сбросила все декоративные маски, повернула на лицо гримасу ненависти и хочет просто убивать, нападать, уничтожать. Поэтому любое приглашение России на любое мероприятие (встречи на высшем уровне, празднования, игры, дискуссии) всегда направлено на стимулирование агрессии, поощрение к убийствам, максимизацию геноцидной составляющей войны", — высказался Михаил Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что "русский мир" своими действиями демонстративно оскорбляет современную гуманистическую цивилизацию. Он призвал не приглашать Москву на какие-либо международные мероприятия, поскольку россияне "обязательно придут с угрозами и танками".

Отметим, в СМИ недавно появилась информация о том, что международная церемония в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии пройдет 6 июня. Российского диктатора Владимира Путина на мероприятии точно никто не ждет, но не исключено присутствие российской делегации во главе с приспешниками Путина.

По информации СМИ, Россия будет хорошо представлена в начале июня в Нормандии, если Москва примет приглашение Елисейского дворца. Если не будет неожиданности, президент Владимир Путин не будет участвовать в памятных мероприятиях лично, но будет приглашена российская делегация.



