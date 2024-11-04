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У Зеленского поставили точку в вопросе, ведет ли Киев переговоры с Москвой по энергетике

Ермак заверил, что Украина не ведет прямых переговоров с Россией по энергетике

сегодня, 14:24
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Кравцев Сергей

Все разговоры о якобы энергетических переговорах между Украиной и Россией происходят как реакция на результаты тематических конференций. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

У Зеленского поставили точку в вопросе, ведет ли Киев переговоры с Москвой по энергетике

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я точно могу сказать: Украина никаких переговоров с Россией не ведет", — отметил Андрей Ермак.

Он добавил, что та информация, которая появляется в прессе о якобы переговорах между Украиной и Россией неправдивая, ей верить нельзя.

Также у Андрея Ермака спросили, требовали ли международные партнеры, чтобы Украина не била по определенным объектам на территории РФ.

"Точно у нас никто не требовал ничего. Но, безусловно, мы знаем, что страны поддерживают, если бы, например, по энергетической безопасности, два таких соглашения при посредничестве Катара или другой страны состоялись, я знаю, что страны поддержали бы это, в первую очередь не потому, что их беспокоит, что происходит с Россией, а в первую очередь, понимая, что для нас это тоже важно, чтобы наша энергетическая система не была под постоянными атаками", — сказал Ермак.

По его словам, уже был опыт заключения "зернового соглашения". Первое соглашение было заключено между Турцией, ООН и Украиной, а второе — между Турцией, ООН и Россией. Андрей Ермак считает, что, если кто-то готов взяться за подобную работу, но на основе зафиксированных принципов по вопросам энергетики, то Украина будет это приветствовать.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока нет условий для завершения российско-украинской войны, об этом в эфире Freedom отметил политолог Олег Саакян. По его мнению, возможны только переговоры по отдельным аспектам конфликта.

Саакян подчеркнул, что Запад в течение многих лет, покупая энергоресурсы, фактически способствовал вооружению России, в то время как Украину постоянно склоняли к разоружению. Этот процесс касался и других стран Запада, которые в значительной степени сокращали военные мощности.




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