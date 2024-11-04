У Зеленского поставили точку в вопросе, ведет ли Киев переговоры с Москвой по энергетике

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Кравцев Сергей
Все разговоры о якобы энергетических переговорах между Украиной и Россией происходят как реакция на результаты тематических конференций. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента Украины
Он добавил, что та информация, которая появляется в прессе о якобы переговорах между Украиной и Россией неправдивая, ей верить нельзя.
Также у Андрея Ермака спросили, требовали ли международные партнеры, чтобы Украина не била по определенным объектам на территории РФ.
По его словам, уже был опыт заключения "зернового соглашения". Первое соглашение было заключено между Турцией, ООН и Украиной, а второе — между Турцией, ООН и Россией. Андрей Ермак считает, что, если кто-то готов взяться за подобную работу, но на основе зафиксированных принципов по вопросам энергетики, то Украина будет это приветствовать.
Читайте также на портале "Комментарии" — пока нет условий для завершения российско-украинской войны, об этом в эфире Freedom отметил политолог Олег Саакян. По его мнению, возможны только переговоры по отдельным аспектам конфликта.
Саакян подчеркнул, что Запад в течение многих лет, покупая энергоресурсы, фактически способствовал вооружению России, в то время как Украину постоянно склоняли к разоружению. Этот процесс касался и других стран Запада, которые в значительной степени сокращали военные мощности.
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