Пока нет условий для завершения российско-украинской войны, об этом в эфире Freedom отметил политолог Олег Саакян. По его мнению, возможны только переговоры по отдельным аспектам конфликта.

Переговоры Украины и РФ

Саакян подчеркнул, что Запад в течение многих лет, покупая энергоресурсы, фактически способствовал вооружению России, в то время как Украину постоянно склоняли к разоружению. Этот процесс касался и других стран Запада, которые в значительной степени сокращали военные мощности.

Пока эксперт, все наблюдают последствия этого — Украина призывает мир к адекватным действиям в ответ на сегодняшние вызовы не потому, что мы жертвы, а потому, что мир несет ответственность за международную стабильность. Если Украина терпит поражение, под угрозой окажется и международное право, которое может "упасть" вместе с нами, отметил эксперт.

Он также напомнил слова экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который в Chatham House четко сказал, что Иран и Северная Корея объединяются не против Украины, а в поддержку России, чтобы противодействовать Западу и разрушить нынешний мировой порядок, который им не нравится.

Исходя из этого, Саакян считает, что предпосылок до завершения войны нет, и конфликт, вероятно, приобретет глобальный характер.

“На самом деле, вся эта ситуация, конечно же, кроется в способности, а не только в желании противостояния России. И переговорные треки сейчас возможны только вокруг сопровождения войны, отдельных ее компонентов: энергетики, обмена пленными, других вопросов, экспортных, но о завершении войны на сегодняшний день речь еще не идет. Мы только входим в мировую войну. Собственно, она уже с нами, мы уже в ней, но только в начальной фазе”, — считает политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украину очень просто заставить к переговорам с РФ.



