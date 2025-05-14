У Зеленского после слов Трампа сказали, когда на самом деле следует ожидать хороших новостей

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие дни могут появиться "положительные новости" о войне между Россией и Украиной. На это заявление отреагировал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. При этом он призвал с осторожностью относиться к подобным заявлениям.
Михаил Подоляк
При этом советник главы Офиса Президента подчеркнул, что действительно положительные новости для Украины можно определить по четырем основным критериям. Первый, это полное и длительное прекращение огня, которое продлится не день-два для российской пропаганды, а как минимум 30 дней и больше.
Второй – международный мониторинг и документирование нарушений. В случае повторного нарушения договоренностей с Россией, как это произошло в 2014 году, это должно быть официально зафиксировано.
Третий, говорит Подоляк, это гарантия безопасности для Украины. И четвертый критерий – признание международной субъектности Украины в глобальных процессах.
Кроме того, Подоляк также упомянул о недавнем судебном решении о крушении рейса MH17.
Он также отметил, что сам факт переговоров еще не означает реальных перемен. Если стремиться к миру через принуждение России, в частности, путем усиления военной поддержки Украины, повышения расходности войны для Москвы, ограничения экспорта сырья и финансовых возможностей, это может приблизить завершение конфликта.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что понимает Трамп под "хорошими новостями" о войне.
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