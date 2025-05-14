У Зеленского после слов Трампа сказали, когда на самом деле следует ожидать хороших новостей

Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие дни могут появиться "положительные новости" о войне между Россией и Украиной. На это заявление отреагировал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. При этом он призвал с осторожностью относиться к подобным заявлениям.

Михаил Подоляк

"Должны спокойнее реагировать на сообщения о "хороших новостях", ведь наши партнеры постоянно делают такие анонсы. Надо дождаться фактической реализации того, о чем говорит президент Украины. Он глубоко понимает, что речь идет о сложнейших процессах, в частности – о переговорах", – подчеркнул Подоляк.

При этом советник главы Офиса Президента подчеркнул, что действительно положительные новости для Украины можно определить по четырем основным критериям. Первый, это полное и длительное прекращение огня, которое продлится не день-два для российской пропаганды, а как минимум 30 дней и больше.

Второй – международный мониторинг и документирование нарушений. В случае повторного нарушения договоренностей с Россией, как это произошло в 2014 году, это должно быть официально зафиксировано.

Третий, говорит Подоляк, это гарантия безопасности для Украины. И четвертый критерий – признание международной субъектности Украины в глобальных процессах.

Кроме того, Подоляк также упомянул о недавнем судебном решении о крушении рейса MH17.

"Если бы еще в 2014 или 2015 году было официально признано, что Россия сбила пассажирский самолет, в результате чего погибли 298 человек — граждане европейских стран, Малайзии, Австралии — это могло бы стать предохранителем от войны", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Он также отметил, что сам факт переговоров еще не означает реальных перемен. Если стремиться к миру через принуждение России, в частности, путем усиления военной поддержки Украины, повышения расходности войны для Москвы, ограничения экспорта сырья и финансовых возможностей, это может приблизить завершение конфликта.

"Если просто говорить, что "завтра что-нибудь будет хорошо", это же не обязательно, мягко говоря, будет хорошо", — добавил советник главы ОП.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что понимает Трамп под "хорошими новостями" о войне.



