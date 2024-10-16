У Зеленского передумали полностью раскрывать для украинцев План победы: что заявили в ОП

Сегодня глава украинского государства Владимир Зеленский должен выступить в Верховной Раде, где представит План победы Украины. Ранее отдельные пункты Плана уже просочились в СМИ, но все пункты на Банковой обещали раскрыть для широкой общественности только после того, как президент презентует План ключевым союзникам и увидит их реакцию. Теперь же в Офисе президента уточнили, что полностью раскрывать содержимое Плана победы украинцам не станут. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник пояснил, что ряд пунктов этого Плана публично раскрываться не будет, потому что затрагивают, в том числе, вопрос необходимых объемов оружия.

"Президент хочет, чтобы общество понимало. Там есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это все, что касается математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде и т.д. должно быть предоставлено Украине", – высказался Подоляк.

По его словам, План победы Владимира Зеленского весьма конкретный. Он имеет под собой математическую основу.

Михаил Подоляк подчеркнул, что реализация этого Плана напрямую зависит от готовности партнеров Украины принять решение, готовы ли они продолжать борьбу вместе с украинским народом, который точно капитулировать не собирается.

При этом спикер также отметил, что в Плане победы главную роль играют Украина и ее граждане, поскольку "только Украина может поставить окончательные акценты в этой войне".

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