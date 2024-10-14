Стало известно, когда будет опубликован План победы Украины

Глава украинского государства Владимир Зеленский представил План победы Украины в войне с Россией ключевым союзникам. Теперь же все ждут, когда он будет представлен широкой общественности, ведь все его пункты до сих неизвестны. Это может произойти в ближайшие дни. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Tagesschau, цитируя заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Посол в эфире ZDF заявил, что первые подробности плана победы Украины будут опубликованы в ближайшие дни.

Часть плана включает в себя военные, дипломатические и экономические шаги, чтобы заставить Россию идти на переговоры. Речь также идет о санкциях против России.

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По словам Владимира Зеленского, после доработки документ обнародуют, чтобы украинцы могли ознакомиться с ним.

"Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна каждому в нашей стране", — заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент также добавил, что ожидает отчета от команды, работающей в Вашингтоне над военными и военно-политическими деталями плана победы.

Также издание "Комментарии" сообщало – руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона рассказал, какой ответ ожидают план победы от партнеров,



