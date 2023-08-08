У Зеленского озвучили анонс – когда будут подписаны первые соглашения о гарантиях безопасности Украине

Первые соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине на пути к НАТО будут подписаны уже до конца года. Такие гарантии предусмотрены совместной декларацией на саммите Альянса в Вильнюсе. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Андрей Ермак рассказал, что уже идут переговоры с США по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности.

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"Мы также договорились со всеми странами, являющимися подписантами декларации в Вильнюсе и присоединившимися к ней, о начале аналогичных консультаций. В течение этого или следующего месяца они начнутся", — сообщил Ермак.

Глава ОП выразил надежду, что "первые соглашения могут появиться уже к концу этого года".

"Эти гарантии безопасности – как ПВО против грядущей мировой войны", — высказался Андрей Ермак.

Читайте также ан портале "Комментарии" — Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности (будут действовать до вступления нашей страны в НАТО). Тем временем экс-президент, вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп требует от Конгресса США прекратить военную помощь Украине, аргументируя это необходимостью сотрудничества Администрации действующего президента – демократа Джо Байдена – в расследовании в отношении вероятных коррупционных дел "клана Байдена". Каковы перспективы получения Украиной реальных гарантий безопасности? Как кейс российско-украинской войны будет разыгрываться в президентской гонке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — как будут работать гарантии для Украины: в МИД дали детально разъяснение.



