У Зеленского озвучили анонс – когда будут подписаны первые соглашения о гарантиях безопасности Украине

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Кравцев Сергей
Первые соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине на пути к НАТО будут подписаны уже до конца года. Такие гарантии предусмотрены совместной декларацией на саммите Альянса в Вильнюсе. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.
Офис президента. Фото: Украинская правда
Андрей Ермак рассказал, что уже идут переговоры с США по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности.
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Глава ОП выразил надежду, что "первые соглашения могут появиться уже к концу этого года".
Читайте также ан портале "Комментарии" — Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности (будут действовать до вступления нашей страны в НАТО). Тем временем экс-президент, вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп требует от Конгресса США прекратить военную помощь Украине, аргументируя это необходимостью сотрудничества Администрации действующего президента – демократа Джо Байдена – в расследовании в отношении вероятных коррупционных дел "клана Байдена". Каковы перспективы получения Украиной реальных гарантий безопасности? Как кейс российско-украинской войны будет разыгрываться в президентской гонке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало — как будут работать гарантии для Украины: в МИД дали детально разъяснение.
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