У Зеленского ответили, начнутся ли после созвона Трампа с Путиным мирные переговоры

Звонок президента США Дональда Трампа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину в конце концов может дать старт реальным мирным переговорам. Такое мнение в интервью Rzeczpospolita высказал замглавы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

При этом советник главы ОП скептически относится к тому, что война закончится сразу после звонка Трампа Путину и Зеленскому. В то же время разговор может дать старт процессу, который в конце концов приведет к реальным мирным переговорам, поскольку недавняя встреча украинской и российской делегаций в Турции была лишь "имитацией" этих переговоров.

"Путин, сидя в Кремле, не хочет идти на уступки никому и думает, что он полностью контролирует ситуацию. Он считает, что у него все еще достаточно пушечного мяса для достижения своих военных целей. Путина невозможно убедить — его можно только заставить принять определенные решения", — высказался замглавы ОП.

При этом Михаил Подоляк подчеркнул, что все будет зависеть от того, пойдут ли по этому пути США. Сейчас Европа смотрит на США и ждет четкой позиции Вашингтона.

"Я думаю, что, среди прочего, именно поэтому Трампу нужен телефонный звонок в понедельник", – прокомментировал Подоляк.

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