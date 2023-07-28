У Зеленского ответили на желание Путина начать переговоры

Украина действительно не считает возможным проводить переговоры с Россией, пока российские войска продолжают находиться на территории украинского государства, а также, пока страна-агрессор не признает совершенные военные преступления. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Переговоры. Фото: из открытых источников

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"Традиционное "переговорное нытье" россиян продемонстрировано снова: "С нами отказываются разговаривать!" Да, отказываются. Потому что это глупо", — заявил советник главы ОП.

По его словам, всем уже очевидно, что именно Россия подрывает международное право и глобальный порядок безопасности. Именно страна-агрессор организовала масштабную, кровавую неспровоцированную войну и демонстративно терроризирует крылатыми ракетами гражданское население другой страны, убивая тысячи людей.

"О чем и с кем здесь говорить? Если Москва хочет переговоров, путь известен", — написал Подоляк.

При этом советник главы ОП обозначил четыре пункта, которые должна выполнить Россия: уйти из Украины. Провести изменение политической элиты. Признать военные преступления. Выдать авторов войны трибуналу.

Отметим, выступая на саммите Россия-Африка российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры по обеспечению безопасности, однако Украина от них отказывается.

"Разве что-то не понятно?" — добавил советник руководителя ОП.

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