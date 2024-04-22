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У Зеленского ответили на страхи Маска, что теперь война в Украине будет продолжаться годами

В Офисе президента напомнили, что война может закончиться в один момент, как только Путин отдаст команду о выводе российских войск с украинской территории

сегодня, 08:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Известный американский миллиардер и изобретатель Илон Маск выразил обеспокоенность относительно отсутствия стратегии выхода из войны в Украине, в то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил "реалистичную" стратегию – вывод российских войск с украинской территории. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Михаил Подоляк представил в соцсети Х.

У Зеленского ответили на страхи Маска, что теперь война в Украине будет продолжаться годами

Илон Маск. Фото: из открытых источников

"Больше всего меня беспокоит то, что нет никакой стратегии выхода, просто вечная война, в которой дети погибают в окопах от артиллерии или от пулеметов и снайперов, на минных полях", – высказался ранее Маск, реагируя на одобрение Палатой представителей американского Конгресса законопроекта о выделении дополнительной помощи для Украины.

В свою очередь Михаил Подоляк, комментируя сообщение Илона Маска, заявил, что после таких постов мировых инфлюенсеров "приходится в очередной раз удивляться дефициту элементарной логики в современном мире".

Советник главы Офиса президента Украины считает, что реалистичная, объективная "стратегия выхода" вопиюще проста. 

"Агрессор (РФ) безоговорочно покидает чужую суверенную территорию, и горячая фаза войны немедленно заканчивается. Я прекрасно понимаю, что иногда простые истины крайне трудно осознать, но все же повторю: агрессор (РФ), который неспровоцированно напал на другую страну с единственной целью – оккупировать/убить/захватить, покидает чужую территорию, возвращает украденное, восстанавливает верховенство международного права. Что в этом сложного? Какую еще стратегию выхода следует искать/обсуждать? И можно ли построить что-то только на несправедливости?", – написал Подоляк.

Также издание "Комментарии" сообщало – помощь Украине от США: о чем говорит голосование в Конгрессе, какие будут последствия.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1782080058695291081
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