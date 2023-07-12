У Зеленского ответили, есть ли уже давление на Украину в вопросе переговоров с Россией

Партнеры Украины не оказывают на нее давление, пытаясь подтолкнуть к переговорам с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УНИАН" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Давления на Украину точно нет. Есть понимание, что переговорный процесс сегодня невозможен, переговоры не приведут к окончанию войны, потому что Россия, как страна с малым общим интеллектом, не понимает реалистичность того, что происходит. Она постоянно будет говорить, что должна оставить себе какие-то территории", — отметил Подоляк.

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Советник главы ОП отметил, что вести переговоры после полномасштабной войны и оставить России территории в виде плацдарма — нелепо.

"США пытаются зондировать почву в рамках своих интересов, поскольку они — глобальный игрок. Война в Украине влияет на позицию многих стран и по ее итогам глобальное политпространство существенно переформатируют", — добавил Подоляк.

По его словам, различные коммуникации могут быть, но люди, которые говорят о переговорах, далеки от понимания реальности.

"Нет урегулирования, есть война. Урегулировать войну такого масштаба нельзя. В такой войне кто-то должен проиграть. И вот эти нелепые разговоры, что любая война заканчивается переговорами... Нет, любая война заканчивается фиксацией итогов войны, в которой кто-то выиграл и кто-то проиграл. А война, которая не закончилась фиксацией итогов, означает оперативный перерыв", — добавил он.

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