У Зеленского ответили, что нужно, чтобы Путин согласился на украинскую "формулу мира"

Украина уже включилась в подготовку второго Саммита мира, но участие России в нем не будет иметь смысла, пока Кремль не пересмотрит свою позицию относительно войны. А для этого нужны военные поражения РФ, экономическое и дипломатическое давление на нее. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "24 каналу" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что Украина будет использовать все дипломатические инструменты, чтобы привлечь к участию в следующем саммите еще больше стран и объяснить им важность всех 10 пунктов украинской "формулы мира".

"Но есть один аргумент, который нельзя ничем изменить — тактические поражения России по линии фронта", — подчеркнул Подоляк.

По его мнению, когда другие страны увидят, как Россия проигрывает на поле боя, они же будут инициировать обсуждение правил справедливого окончания войны.

"Для России должна существенно возрасти цена войны, то есть себестоимость того, что она делает на территории Украины, ну и вообще себестоимость жизни. Также важным является дипломатическое давление — объяснение того, что действия России существенно вредят национальным интересам разных стран в разных регионах, то есть не только территории Украины", — пояснил советник главы ОП.

По мнению Михаила Подоляка, Россия не изменит своего отношения к войне и не осознает, какие страшные преступления она совершает, пока не потерпит военное поражение.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай вернется за стол переговоров: Кулеба сделал обнадеживающее заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему ряд стран отозвали подписи под коммюнике саммита мира: ответ МИД.



