У Зеленского отреагировали на возможный ввод войск НАТО в Украину

Советник офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил, что в будущем войска НАТО могут войти на территорию Украины. По словам Подоляка, это свидетельствует о смене настроений в Европе.



Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк поддержал разговоры европейских лидеров о возможности отправить собственные войска на войну в Украину.

"Открытие дискуссии о возможности прямой поддержки Украины Вооруженными силами следует воспринимать как желание правильно расставить акценты, более четко осветить риски", – сказал Подоляк.

Советник офиса президента считает, что такие разговоры президентов стран ЕС и НАТО указывают на осознание угрозы, которую представляет российская военная агрессия в Украине.

"Это свидетельствует об абсолютном осознании рисков, которые составляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Украинский чиновник добавил, что на этом этапе войны для Украины важно ускорить поставки боеприпасов и военной техники.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности в будущем отправить войска НАТО в Украину. Однако добавил, что такое решение пока не имеет консенсуса среди стран НАТО и ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался против отправки армии своей страны на войну в Украину. Схожую позицию высказал и президент Чехии Петр Павел.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на возможность отправить войска НАТО в Украину. Дмитрий Песков заявил, что подобные действия приведут к прямому конфликту между Россией и НАТО.