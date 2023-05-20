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У Зеленского отреагировали на слова Лукашенко о контрнаступлении ВСУ, которого «нет и быть не может»

Михаил Подоляк заявил, что Лукашенко называет контрнаступление выдумкой и ставит "зубы дракона"

сегодня, 10:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – это просто шум, на который не имеет смысла даже как-то реагировать. Все дело в том, что этот человек сегодня полностью подконтрольный Кремлю, но при этом он не имеет доступа к точной и проверенной информации, его никто не информирует о том, как на самом деле обстоят дела. Поэтому Лукашенко может делать какие-угодно заявления, но за ними ничего не стоит. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "24 каналу" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского отреагировали на слова Лукашенко о контрнаступлении ВСУ, которого «нет и быть не может»

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Отметим, после длительной паузы на днях Александр Лукашенко вновь напомнил о себе громим заявлением. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что считает информацию об украинском контрнаступлении выдумкой, за которой ничего не стоит. Лукашенко также назвал самоубийством для украинских военных продолжать бои против россиян, которые превосходят ВСУ, как по численности, так и по количеству современной военной техники.


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В свою очередь Михаил Подоляк напомнил, что Лукашенко вместе с Путиным придется отвечать за все те преступления, которые совершила Россия против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители Главного управления разведки Министерства Украины подтвердили, что у самопровозглашенного президента Республики Беларусь (РБ) Александра Лукашенко проблемы со здоровьем. О возможном ухудшении состояния Лукашенко заговорили после его поездки в Москву на парад 9 мая. Он выглядел болезненно и даже пропустил часть мероприятий. Чем чреват вероятный досрочный уход Лукашенко с оккупированного им президентского поста? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://24tv.ua/boyi-za-bahmut-bilorus-gotuyetsya-do-nastupu-intervyu-podolyakom_n2317335#%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%BE%20%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%97%D1%85%D0%B0%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:46

Ми ще з передвиборчої кампанії не чули від великого комбінатора Зе Бендера ні слова правди. Юдеї з обох сторін розігрівають засліплену чернь нацистами та фашистами. І німців подраконять і увагу черні від тоталітарних узурпаторів відвернуть. Насміхатись над підготовкою до оборони країни можуть тільки корумповані розкрадачі і брехуни, які самі крали, а іншим шашлики обіцяли. А от щодо армії, то вбивати 1 до 10 слабка армія не буде.


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