У Зеленского отреагировали на слова Лукашенко о контрнаступлении ВСУ, которого «нет и быть не может»

Заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – это просто шум, на который не имеет смысла даже как-то реагировать. Все дело в том, что этот человек сегодня полностью подконтрольный Кремлю, но при этом он не имеет доступа к точной и проверенной информации, его никто не информирует о том, как на самом деле обстоят дела. Поэтому Лукашенко может делать какие-угодно заявления, но за ними ничего не стоит. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "24 каналу" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Отметим, после длительной паузы на днях Александр Лукашенко вновь напомнил о себе громим заявлением. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что считает информацию об украинском контрнаступлении выдумкой, за которой ничего не стоит. Лукашенко также назвал самоубийством для украинских военных продолжать бои против россиян, которые превосходят ВСУ, как по численности, так и по количеству современной военной техники.

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В свою очередь Михаил Подоляк напомнил, что Лукашенко вместе с Путиным придется отвечать за все те преступления, которые совершила Россия против Украины.

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