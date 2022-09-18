У Зеленского отреагировали на призыв экс-министра Румынии поделить Украину

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление бывшего министра иностранных дел Румынии Андрея Марга, который сказал, что Украину нужно поделить. Поэтому украинский политик сказал, что бывший румынский чиновник должен понимать перспективу уголовной ответственности за свои призывы. Соответствующее заявление Подоляк сделал в Twitter .

"Если румынский господин Марга делает свои заявления "со всей ответственностью", то должен понимать и перспективу уголовной ответственности. За посягательство на целостность и суверенитет другого государства. "Агентный кризис" побуждает Россию доставать из шкафа даже самый забытый политический нафталин", — отметил Подоляк.

Ранее Марга призвал официальный Киев отдать части Украины Венгрии, Румынии, Польше и России.

"Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым. Это территории других стран, иначе будут конфликты", — заявил румынский политик.

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов напоминает, что Марга – экс-политик. А скандальное заявление он сделал во время презентации своей книги. В Румынии, отмечает Валерий Дымов, существуют экспансионистские настроения. И, к сожалению, есть почва для такого рода заявлений, как сделал Марга. По мнению Валерия Дымова, главной проблемой является шовинистическая имперская политика России и Путина. Валерий Дымов отмечает, что тени прошлого ведут только к краху, упадку, мешая уходить в будущее.