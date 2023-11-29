У Зеленского отреагировали на предложения о мирных переговорах с Россией

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Slava Kot
Подоляк о мирных переговорах с Россией по окончании войны. Фото из открытых источников
Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия никогда не хотела "настоящих мирных переговоров" об окончании войны, а только ставила ультиматумы для Украины. Подоляк подчеркнул, что в Кремле и дальше говорят о необходимости выполнить "все цели СВО".
Михаил Подоляк отреагировал на информацию СМИ и заявления российских чиновников, что Кремль предлагал Украине мирное соглашение по окончании войны в феврале 2022 года и в последующий период. По словам советника ОП, Россия начала полномасштабную войну в Украине с планами уничтожить независимость страны и установить свое марионеточное правительство.
Подоляк объясняет, что Россия не хочет проиграть войну, поэтому мирными переговорами пробует избежать ответственности за массовые военные преступления: похищение детей, массовые убийства, системные пытки украинцев, фильтрационные лагеря и прочее. Советник ОП указывает, что Россия мирными переговорами попытается получить паузу на войне, увеличит производство вооружения, создаст информационный хаос и снова начнет войну.
Также "Комментарии" писали о Путине, который назвал главные причины войны России.
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