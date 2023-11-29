У Зеленского отреагировали на предложения о мирных переговорах с Россией

Подоляк о мирных переговорах с Россией по окончании войны. Фото из открытых источников

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия никогда не хотела "настоящих мирных переговоров" об окончании войны, а только ставила ультиматумы для Украины. Подоляк подчеркнул, что в Кремле и дальше говорят о необходимости выполнить "все цели СВО".

Михаил Подоляк отреагировал на информацию СМИ и заявления российских чиновников, что Кремль предлагал Украине мирное соглашение по окончании войны в феврале 2022 года и в последующий период. По словам советника ОП, Россия начала полномасштабную войну в Украине с планами уничтожить независимость страны и установить свое марионеточное правительство.

X и добавил, что " Россия никогда не участвовала в переговорах , а вместо этого она ставила ультиматумы, требуя признания своего права убивать ". "Поэтому "настоящих мирных переговоров" ни в феврале-марте 2022 года, ни в любое другое время, не говоря уже сегодня, не было и быть не могло. Не живите иллюзиями", — сообщил Подоляк в социальной сетиРоссия никогда не участвовала в переговорахвместо этого она ставила ультиматумы, требуя признания своего права убивать

Подоляк объясняет, что Россия не хочет проиграть войну, поэтому мирными переговорами пробует избежать ответственности за массовые военные преступления: похищение детей, массовые убийства, системные пытки украинцев, фильтрационные лагеря и прочее. Советник ОП указывает, что Россия мирными переговорами попытается получить паузу на войне, увеличит производство вооружения, создаст информационный хаос и снова начнет войну.

"Россия никогда не предлагает настоящих переговоров, пока не терпит серьезных поражений", — подчеркнул представитель Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией.

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