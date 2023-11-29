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У Зеленского отреагировали на предложения о мирных переговорах с Россией

Михаил Подоляк объяснил, почему Украина не ведет мирные переговоры с Россией, несмотря на заявления Кремля об открытости соглашений об окончании войны.

сегодня, 14:20
Автор:
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Slava Kot
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У Зеленского отреагировали на предложения о мирных переговорах с Россией

Подоляк о мирных переговорах с Россией по окончании войны. Фото из открытых источников

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия никогда не хотела "настоящих мирных переговоров" об окончании войны, а только ставила ультиматумы для Украины. Подоляк подчеркнул, что в Кремле и дальше говорят о необходимости выполнить "все цели СВО".


Михаил Подоляк отреагировал на информацию СМИ и заявления российских чиновников, что Кремль предлагал Украине мирное соглашение по окончании войны в феврале 2022 года и в последующий период. По словам советника ОП, Россия начала полномасштабную войну в Украине с планами уничтожить независимость страны и установить свое марионеточное правительство.

"Поэтому "настоящих мирных переговоров" ни в феврале-марте 2022 года, ни в любое другое время, не говоря уже сегодня, не было и быть не могло. Не живите иллюзиями", — сообщил Подоляк в социальной сети X и добавил, что "Россия никогда не участвовала в переговорах, а вместо этого она ставила ультиматумы, требуя признания своего права убивать".

Подоляк объясняет, что Россия не хочет проиграть войну, поэтому мирными переговорами пробует избежать ответственности за массовые военные преступления: похищение детей, массовые убийства, системные пытки украинцев, фильтрационные лагеря и прочее. Советник ОП указывает, что Россия мирными переговорами попытается получить паузу на войне, увеличит производство вооружения, создаст информационный хаос и снова начнет войну.

"Россия никогда не предлагает настоящих переговоров, пока не терпит серьезных поражений", — подчеркнул представитель Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали о Путине, который назвал главные причины войны России.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1729813840999669773
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