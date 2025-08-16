У Зеленского отреагировали на предложение Трампа о мирной сделке без перемирия

Официальный Киев поддерживает идею о прекращении огня перед заключением возможного мирного соглашения. Однако позиция, о которой заявил президент США Дональд Трамп, может быть предметом обсуждения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Это видение (позиция Дональда Трампа – ред.) может быть предметом обсуждения. Наше видение: сначала прекращение огня, а потом все остальное", — сказал советник главы ОП.

По его словам, после прекращения огня открывается пространство для дипломатии. В противном случае это создает риски для Украины.

"Фактически мы можем призывать какие-то модели на десятилетия вперед, исходя просто из временного преимущества или ситуации на поле боя, где, условно говоря, 10 российских военнослужащих пешком зашли на позиции. На карте это будет отображаться как потерянная территория, на самом деле все это будет ликвидировано в течение менее одной недели", — сказал Лещенко.

Чиновник пояснил, что логика Украины заключается в том, чтобы зафиксировать линию огня, прекратить бои, а тогда говорить о потенциальном мирном соглашении.

Отметим, если раньше американский президент Дональд Трамп требовал от российского диктатора Владимира Путина всеобъемлющего прекращения огня и грозился санкциями в случае отказа, то после переговоров на Аляске лидер США заявляет, что лучший способ завершить войну – это мирное соглашение, а не прекращение огня. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского отреагировали на слухи о "воздушном перемирии".



