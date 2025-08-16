У Зеленского отреагировали на предложение Трампа о мирной сделке без перемирия

Рубрики
Официальный Киев поддерживает идею о прекращении огня перед заключением возможного мирного соглашения. Однако позиция, о которой заявил президент США Дональд Трамп, может быть предметом обсуждения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
Дональд Трамп.
По его словам, после прекращения огня открывается пространство для дипломатии. В противном случае это создает риски для Украины.
Чиновник пояснил, что логика Украины заключается в том, чтобы зафиксировать линию огня, прекратить бои, а тогда говорить о потенциальном мирном соглашении.
Отметим, если раньше американский президент Дональд Трамп требовал от российского диктатора Владимира Путина всеобъемлющего прекращения огня и грозился санкциями в случае отказа, то после переговоров на Аляске лидер США заявляет, что лучший способ завершить войну – это мирное соглашение, а не прекращение огня. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.
