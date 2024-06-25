У Зеленского отреагировали на "мирный план" Путина

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Slava Kot
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал "мирные инициативы" российского диктатора Владимира Путина, который заявляет, что может закончить войну в Украине и предлагает свои условия, которые в Украине называют "капитуляционными".
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин в последние недели несколько раз заявлял, что Россия может пойти на мирные переговоры, однако условия для Украины должны стать ее безъядерный и нейтральный статус. Кроме того, по условиям Путина, Украина должна отказаться от Крыма и еще четырех частично или полностью оккупированных областей.
Михаил Подоляк отреагировал на эти заявления российского диктатора и объяснил, почему Украина не принимает такие условия Путина. По его словам, война продолжается через Россию, ведущую ее с конкретными оккупационными и геноцидными целями.
Кроме того, советник главы Офиса президента отметил, что Россия должна быть наказана за свои преступления в войне против Украины.
Подоляк добавил, что "Россия не предлагает никакого мира", а "настаивает на капитуляции Украины", несмотря на значительные потери в войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин жалуется, что на Западе никто не хочет воспринимать его "мирный план" для окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на мирный план, который предложили советники Дональда Трампа, если республиканец выиграет президентские выборы в США.
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