У Зеленского отреагировали на "мирный план" Путина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал "мирные инициативы" российского диктатора Владимира Путина, который заявляет, что может закончить войну в Украине и предлагает свои условия, которые в Украине называют "капитуляционными".



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин в последние недели несколько раз заявлял, что Россия может пойти на мирные переговоры, однако условия для Украины должны стать ее безъядерный и нейтральный статус. Кроме того, по условиям Путина, Украина должна отказаться от Крыма и еще четырех частично или полностью оккупированных областей.

Михаил Подоляк отреагировал на эти заявления российского диктатора и объяснил, почему Украина не принимает такие условия Путина. По его словам, война продолжается через Россию, ведущую ее с конкретными оккупационными и геноцидными целями.

"Любая зрелая дипломатия возможна только в адекватных переговорах, а для этого РФ должна вернуться к международному праву и покинуть территорию другой страны", — рассказал об условиях ведения мирных переговоров Подоляк.

Кроме того, советник главы Офиса президента отметил, что Россия должна быть наказана за свои преступления в войне против Украины.

"Массовые доказанные военные преступления и масштабное уничтожение инфраструктуры Украины требуют надлежащих и жестких правовых решений. Прежде всего, в отношении инициаторов войны (СБ РФ и Путина)", — подчеркнул Подоляк.

Подоляк добавил, что "Россия не предлагает никакого мира", а "настаивает на капитуляции Украины", несмотря на значительные потери в войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин жалуется, что на Западе никто не хочет воспринимать его "мирный план" для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на мирный план, который предложили советники Дональда Трампа, если республиканец выиграет президентские выборы в США.



