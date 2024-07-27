У Зеленского отреагировали на еще один возможный план Трампа по окончанию войны

Как передает портал "Комментарии", советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона поделился мнением относительно плана окончания войны, который якобы мог использовать Дональд Трамп в случае победы на вы борах в ноябре этого года. План предложил бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Михаил Подоляк заявил, что это наиболее реалистичный сценарий, который в случае его выполнения в полном объеме, позволил бы вспоминать РФ только в формате исторической погрешности для анализа на тему "как не надо жить".

"Я считаю, что это наиболее реалистичный сценарий, который мог бы быть внедрен. Глобальное лидерство стоит полтриллиона долларов. Точка. То есть, ленд-лиз или прямая помощь Украине — нет разницы. Победа над РФ, которую себе за такие деньги могут обеспечить и США, а шире и проукраинская коалиция, и антироссийская коалиция — это того стоит. И в принципе, это абсолютно реалистичная программа", — акцентировал Подоляк.

По его мнению, если бы такая программа была выполнена в полном объеме, то РФ вспоминали бы только как историческую погрешность, которую мы бы анализировали, как не надо жить.

В то же время, подчеркнул Подоляк, он прекрасно отдает себе отчет, что реальный политический процесс далек от этой абсолютно адекватной оценки, ведь мы живем не во времена Рейгана и Тэтчер.

По убеждению Михаила Подоляка, Помпео предлагает нормальный механизм.

"Да, можно спорить относительно деталей, объема и тому подобного. Но, он говорит правдивые вещи. Для того, чтобы доминировать в глобальном мире, нужны радикальные вещи, нужно именно финансирование проигрыша РФ", — акцентировал он.

Советник пояснил, что речь идет о конкретной математике для проигрыша РФ.

"Есть конкретно, Россия тратит на войну такой объем средств, имеет такой объем старого советского военного ресурса. Проукраинская коалиция вместе с Украиной тратит такой-то объем средств, имеем такие-то высокотехнологичные ответы на российские объемы. И все", — подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Помпео прописывает абсолютно реалистичный сценарий, который не является дорогостоящим, потому что, если Россия не проиграет, то цена безопасности для США будет стоить не 500 млрд. долларов, а полтора-два-три три триллиона долларов.

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