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У Зеленского огласили список украинских целей в Крыму

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, будет ли Украина прекращать атаки на оккупантов в Крыму

сегодня, 19:54
Автор:
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Константин Куликов
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Украина не будет прекращать атаки на позиции оккупантов в Крыму. При этом одной из главных целей остается Крымский мост, который Украина не считает гражданским объектом, так как по нему идет снабжение крымской группировки оккупантов, а также других частей армии РФ, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом сообщают "Комментарии".

У Зеленского огласили список украинских целей в Крыму

Михаил Подоляк

"Никто не собирается наносить удары по гражданской инфраструктуре — это несомненно, — заявил Михаил Подоляк. — Кроме вот этих незаконных объектов типа Керченского моста. Мы его не считаем гражданским, мы его относим к категории военных мостов, потому что железнодорожное сообщение на этом мосту используется исключительно для поставки снарядов, ракет, бронетехники, для подвоза мобилизованных и так далее. Все объекты, все базы (а их более двухсот баз), все аэродромы военного назначения, конечно же, будут находится под рисками интенсивных ударов беспилотников или ракет".


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Напомним, что этой ночью Украина нанесла один из наиболее массированных ударов беспилотниками по силам оккупантов, как на оккупированных территориях, так и в самой России. Среди наиболее отдаленных целей оказался аэродром в Пскове, где размещались военно-транспортные самолеты. По данным из открытых источников, на аэродроме базируется 334-й военно-транспортный авиаполк российской армии. Четыре самолета Ил-76, по данным ГУР Минобороны Украины, были уничтожены. Еще несколько — повреждены.

Всего, атакам дронов были подвернуты цели в  шести российских регионов и в аннексированном Севастополе.

Тем временем, в России угрожают "военным ответом" Эстонии за атаку на Псков.

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