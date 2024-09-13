У Зеленского объяснили, почему Путин проиграет от сделки с Ираном по ракетах

Передача Ираном баллистических ракет России может стать тем недостающим фактором в диалогах Киева и партнеров по передачи дальнобойного оружия и разрешению бить им вглубь России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "РБК-Украина" выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что Иран может отрицать факт передачи ракет России, но это уже традиционная политика Тегерана. Ведь похожая картина была, когда появлялись первые поставки ударных беспилотниклов, которых потом уже стали называть "шахедами".

"Любое государство, понимая, что оно передает стране-агрессору тот или иной объем оружия, нарушает международное право и будет иметь санкции. Иран это осознает, поэтому будет... опровергать информацию", — высказал мнение Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, есть разведданные того, что Россия через Каспийское море получает баллистические ракеты малой дальности на 120 км. Это будет иметь значительные последствия для Ирана. В первую очередь, речь о санкциях от США и Евросоюза.

Кроме того, Михаил Подоляк отметил, что такая ситуация ускорит принятие решений о необходимости предоставления дополнительных систем ПВО Украине и снятия всех запретов на удары вглубь по территории РФ. "Потому что мы же говорим о баллистике малой дальности. То есть пусковые установки будут находиться непосредственно по линии фронта для того, чтобы их эффективно использовать. Поэтому масштабирование ударов по глубине территории РФ — это вопрос очень близкого времени, потому что это развитие войны", — подчеркнул Подоляк.

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