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У Зеленского обвинили российскую элиту в употреблении героина и процитировали Бандеру

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал программную статью экс-советника Путина

сегодня, 18:59
Автор:
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Константин Куликов
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В Офисе президента Украины прокомментировали программную статью бывшего советника Путина, идеолога проекта "Новороссия" Владислава Суркова, в которой он предлагает США, Европе и России объединиться в "глобальный Север" для противостояния "глобальному Югу". Об этом сообщают "Комментарии".

У Зеленского обвинили российскую элиту в употреблении героина и процитировали Бандеру

Подоляк

- Вся российская политика основана на героиновых фантазиях, — написал в ответ Михаил Подоляк. — И технически Сурков со своей манифестацией ничем не отличается от наркомана-эксгибициониста, онанирующего на "величие России" в грязном подъезде российской глубинки во время наркотического прихода.


По словам Подоляка, идея "христианского Севера", ведущего "священную войну" против "варваров" списана россиянами у нацистов. Она также противоречит попыткам сегодняшней России заполучить себе в союзники страны глобального Юга для борьбы якобы с западным неоколониализмом.

В Офисе президента считают, что Сурков может быть отчасти прав лишь при изменении одной детали его опуса. Если отметить, что христианство, как соединяющий фундамент США, Европы и Руси, относится не к России, а к Украине, как наследнице Киевской Руси.

"У Соединенных Штатов, Европы и Древней Руси действительно общий христианский фундамент, природно способствующий образованию Pax Romana – общего культурного и политического пространства. Вот только под Русью нужно понимать не Москву как продукт синтеза монголо-татарского и византийского культурного кода, а христианский Киев – исторический центр силы в регионе", — подчеркивает Подоляк.

В Киеве уверены, что Россию ждет неумолимое поражение и дальнейшая политическая трансформация.

- Исторический процесс объективен и неумолим. А значит, неизбежен. Ведь, как говорил украинский классик, ничто не остановит идею, время которой пришло, — завершил свое эссе Подоляк отсылкой к известной цитате Степана Бандеры.

Тем временем, Стрелков рассказал, где России угрожал разгром.

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А ЕС пригрозил последствиями трем странам из-за поставок комплектующих России.   



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