У Зеленского назвали три варианта завершения войны

Есть всего три варианта завершения полномасштабной войны, которая продолжается в Украине. Первый вариант – победа Украины, второй вариант – поражение Украины. Третий вариант – условный Минск-3. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, первый вариант – это главная цель Украины, когда украинский народ будет триумфовать, потому что победит в войне будет иметь чёткие стойкий партнёрские отношения с рядом передовых государств мира. Это даст возможность Украине доминировать в регионе в полном объеме. Михаил Подоляк подчеркнул, важной особенностью такого исхода событий должно стать то, что появится зона демилитаризации с Российской Федерацией, РФ лишат ракет определенной дальности, а также будет проведен саммит по контролю над ядерными арсеналами России.

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По словам Подоляка, второй вариант – означает поражение Украины. Тогда Украина прекратит свое существование, как независимое государство. Этой произойдет не одномоментно, но за пару лет этот процесс закончится.

Советник главы Офиса президента отметил, что третий вариант условно можно назвать вариантом – посередине. Когда Украина не проиграет, но и не победит.

"Это означает, что вы просто будете умирать очень медленно. Будут подключать вам аппарат, который будет поддерживать вашу жизнь", — заявил советник главы ОП.

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