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У Зеленского назвали причину ночных ракетных обстрелов России

Представитель Офиса президента отреагировал на ночные ракетные удары России по Львову, Днепру и Луцку.

сегодня, 15:22
Автор:
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Slava Kot
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что последние российские ракетные атаки по гражданским объектам происходят "исключительно ради убийств и психологического давления". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника.

У Зеленского назвали причину ночных ракетных обстрелов России

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

В ночь на 15 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных обстрелов. Российские крылатые и баллистические ракеты нанесли удар по гражданским домам в Днепре около четырех ночи, а через час ударили по жилым объектам во Львовской и Волынской области.


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Михаил Подоляк отреагировал на очередной агрессивный шаг России.

"Преднамеренные масштабные удары по гражданскому населению. Исключительно ради убийств и психологического давления. Безусловное проявление террористической деятельности РФ", — написал Подоляк.

Советник главы ОП объясняет, что "только наказанное зло не возвращается". Подоляк говорит, что переговоры или умиротворение Путина не помогут завершить войны и остановить "российского серийного убийцу". Поэтому указывает, что Украине для защиты гражданского населения необходимо больше систем противовоздушной обороны для закрытия неба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовит масштабную провокацию на собственной атомной электростанции. Центр нацсопротивления раскрыл планы Кремля.

Также "Комментарии" писали об украинском военном и популярном видеоблогере Олеге Жданове, который рассказал, когда закончится война в Украине. Ютубер указал крайний срок и объяснил, почему именно эта дата является решающей, как для Украины, так и для действующего президента США Джо Байдена.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1691322748105003008
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:36

Тепер, коли ми знаємо причину, ми спокійно почекаємо наступного весняного контрбліцкригу. Через рік, коли настане зручний момент, мирні мешканці вже точно будуть захищені. Ви там головне за владу тримайтесь. Як там вам зручно сито комфортно? Грошей вистачає?


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