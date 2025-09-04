У Зеленского назвали один из самых вероятных сценариев завершения войны

Замораживание боевых действий по линии фронта рассматривается как один из сценариев завершения войны. Об этом в интервью "Новости. LIVE" рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Замораживание войны. Фото: из открытых источников

"Если говорить реалистично, да, один из возможных сценариев – заморозка по линии фронта. И президент об этом говорит. Но я думаю, что решение о сценарии, который будет финальным, будет принимать президент", – сказал он.

По его словам, пока продолжаются консультации на уровне президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Европы.

Спикер отметил, что на сегодняшний день есть четкое видение и понимание рисков, которые будет нести Россия. Есть неплохой переговорный процесс, несмотря на все, с нашими американскими партнерами.

"Я думаю, что после событий в Пекине и Тяньцзине Соединенные Штаты еще более реалистично будут смотреть на то, что в мире происходит: какая идет перестройка, кто будет доминировать и зачем позволять эту перестройку доводить до конца. Если ты хочешь, чтобы эта перестройка не выглядела антиамерикански, тебе нужно инвестировать в Украину, инвестировать в то, чтобы война финализировалась более-менее справедливо. Чтобы Россия не получила ничего. Никаких дивидендов", – констатировал Михаил Подоляк.

В ходе этого же интервью Михаил Подоляк отметил, уже сейчас нужно отчетливо для себя понимать, что несмотря на завершение войны, мужчин не сразу начнут выпускать за границу. Поскольку будет еще своеобразный "переходный период" между военным положением и мирным временем.

Спикер отметил, что ограничения на выезд будут действовать до завершения военного положения. Но затем они еще продлятся какое-то время после этого границы снова откроют и можно будет спокойно их пересекать.



