У Зеленского назвали один из самых вероятных сценариев завершения войны

Кравцев Сергей
Замораживание боевых действий по линии фронта рассматривается как один из сценариев завершения войны. Об этом в интервью "Новости. LIVE" рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Замораживание войны. Фото: из открытых источников
По его словам, пока продолжаются консультации на уровне президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Европы.
Спикер отметил, что на сегодняшний день есть четкое видение и понимание рисков, которые будет нести Россия. Есть неплохой переговорный процесс, несмотря на все, с нашими американскими партнерами.
В ходе этого же интервью Михаил Подоляк отметил, уже сейчас нужно отчетливо для себя понимать, что несмотря на завершение войны, мужчин не сразу начнут выпускать за границу. Поскольку будет еще своеобразный "переходный период" между военным положением и мирным временем.
Спикер отметил, что ограничения на выезд будут действовать до завершения военного положения. Но затем они еще продлятся какое-то время после этого границы снова откроют и можно будет спокойно их пересекать.