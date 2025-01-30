У Зеленского назвали настоящую причину, почему Путин не просто не хочет, но и боится переговоров

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Кравцев Сергей
Сегодня российский диктатор Владимир Путин просто не сможет существовать без военных действий против какой-либо страны. Поэтому он не хочет переговоров, он их боится. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью YouTube-каналу "РБК-Украина" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Кроме того, советник главы ОП напомнил, что Путин "скулит" в течение трех лет о том, что западные страны продолжают финансовую и военную помощь Украине. Хотя ему следует говорить об "эффективности" войны, которую он начал. В частности, Подоляк вспомнил заявления кремлевского лидера о том, что оккупанты смогут за "три минуты" дойти до Парижа или Берлина. И о вопросах легитимности президентства Владимира Зеленского.
Михаил Подоляк считает, что Владимир Путин, оккупировавший власть в России, вообще не должен поднимать такие вопросы, не имея никакого отношения ко внутренним политическим процессам в Украине.
По словам советника главы ОП, путинский режим никогда не сядет за стол переговоров, где будет что-то обсуждаться на справедливых условиях.
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