У Зеленского назвали настоящую причину, почему Путин не просто не хочет, но и боится переговоров

Сегодня российский диктатор Владимир Путин просто не сможет существовать без военных действий против какой-либо страны. Поэтому он не хочет переговоров, он их боится. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью YouTube-каналу "РБК-Украина" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Он (Путин – ред.) продолжает жить в тех иллюзиях, или в тех мифах, которые он сам себе создал и соответственно которыми он пользуется для того, чтобы оправдать те или иные свои действия", — заявил Подоляк.

Кроме того, советник главы ОП напомнил, что Путин "скулит" в течение трех лет о том, что западные страны продолжают финансовую и военную помощь Украине. Хотя ему следует говорить об "эффективности" войны, которую он начал. В частности, Подоляк вспомнил заявления кремлевского лидера о том, что оккупанты смогут за "три минуты" дойти до Парижа или Берлина. И о вопросах легитимности президентства Владимира Зеленского.

Михаил Подоляк считает, что Владимир Путин, оккупировавший власть в России, вообще не должен поднимать такие вопросы, не имея никакого отношения ко внутренним политическим процессам в Украине.

По словам советника главы ОП, путинский режим никогда не сядет за стол переговоров, где будет что-то обсуждаться на справедливых условиях.

"Я вообще не понимаю концепцию переговоров без принуждения России. И поэтому это не то, что он (Путин – ред.) бравирует тем, что "мы можем то, можем это". Нет, он просто чувствует, что все еще инструментов, настоящих инструментов принуждения так и нет", — отметил Подоляк.

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