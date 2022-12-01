У Зеленского назвали количество погибших в войне с РФ



















С начала полномасштабного вторжения России в Украину в боях погибли около 13 тысяч военных. Соответствующее заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "24 канала".

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

"У нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает Верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5-13 тысяч погибших. То есть мы открыто говорим о количестве погибших. Да, у нас больше потерь из-за ранений", — заявил советник главы ОП.

Кроме этого, Михаил Подоляк подчеркнул, что количество погибших гражданских жителей — "точно не 20 тысяч".

"Поэтому мы говорим на разных международных площадках, что Россия воюет не с военными: там она проигрывает войну. РФ воюет с гражданским населением, особенно на оккупированных территориях. И там очень много массовых захоронений, застенки и так далее", — сказал Михаил Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Еврокомиссии оправдались за ошибку Урсулы фон дер Ляен о потерях ВСУ в сто тысяч. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 30 ноября озвучила ошибочную информацию о потерях ВСУ. Ее уже забрали из официального заявления политика. Спинант в своем заявлении сообщила, что в заявлении была "неточность" в цифрах. Кроме этого, она поблагодарила всех, кто указал на эту ошибку. Она пояснила, что цифра, которую фон дер Ляен назвала в своем выступлении, взята из внешних источников и должна была касаться потерь убитыми и ранеными. Ее назвали, "чтобы показать жестокость России". Следовательно, заявление президентки Европейской комиссии было исправлено и опубликовано без данных о потерях Украины – как среди гражданских, так и среди военных. Отметим, что 30 ноября Урсула фон дер Ляен заявила, что потери украинской армии якобы составили 100 тысяч человек убитыми.

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