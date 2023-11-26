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У Зеленского назвали главное преимущество и основную слабость России в войне

Михаил Подоляк пояснил, какие преимущества и недостатки у России есть под руководством Путина.

сегодня, 19:50
Автор:
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Slava Kot
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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Путин во время войны против Украины превратил Россию в сталинский лагерь. По мнению подоляка, такой фактор имеет преимущество для России, одна лишь в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Подоляка для издания УНИАН.

У Зеленского назвали главное преимущество и основную слабость России в войне

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк утверждает, что российское общество под режимом Путина не задает никаких вопросов к власти и готово отдать собственную жизнь ради целей Кремля. Именно это и есть преимуществом России.


"Неисчерпаемый ресурс людей, которые не задают вопросов, которые готовы жить в лагере, готовы подчиняться, которые готовы не конфликтовать с властью", — говорит Подоляк и добавляет, что Россия "имеет большой объем живого ресурса, который не жалко тратить".

Однако представитель Офиса президента также указал на слабое место в России Путина.

"Я вижу крайне слабую системную управленческую вертикаль, за исключением отдельных персонажей. Я вижу абсолютно психологически неустойчивого авторитарного диктатора, который идеологически достаточно примитивный и психологически крайне трусливый", — утверждает Подоляк.

В качестве примера такого поведения Подоляк привел мятеж Пригожина, ставшего настоящим шоком для кремлевских элит. Чиновник объясняет, что современная российская элита просто не может решать вопросы, стоящие перед Россией во время войны. Именно эти решения оказывают влияние на деятельность всей страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского рассказали, что на самом деле предлагает Россия Украине в мирных переговорах.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на 10-ю годовщину Революции Достоинства.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AU7GUGPXOIo&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D
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