У Зеленского назвали две проблемы, которые стимулируют Россию продолжать войну

Сейчас существуют две главные проблемы, которые придают России стимул в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter (X) написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Сейчас есть две ключевые проблемы. И то, и другое явно стимулирует Россию... продолжать давление", — написал советник главы Офиса президента.

Первой проблемой Михаил Подоляк называет искусственный дефицит вооружения, который испытывает Украина, создаваемый, прежде всего, разрывом между словами союзников и их логистическим нежеланием решать проблему.

"На это есть несколько причин. Точно так же существует существенный разрыв между эффектными словами о санкциях и растущей сегментарной торговлей с РФ, позволяющей ей иметь стабильный военный ресурс", — пояснил он.

Второй проблемой, по мнению Подоляка, являются постоянные подробные рассказы о том, что Россия давит в том или ином направлении, что она проводит крупномасштабные концентрации и усиливает нападения и что у нее есть локальные преимущества, причем делается это "с максимально депрессивным и обреченным подтекстом, с максимальным деморализующим эффектом".

"Делают это не только на западных медиаплатформах, но и на внутреннем (военно-аналитическом) рынке. Знание оперативной обстановки, понимание того, что и как менять/улучшать/реагировать, требуют обязательного выхода в эфир и разрушения психического состояния общества?", — задается риторическим вопросом Подоляк.

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