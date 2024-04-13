У Зеленского назвали две проблемы, которые стимулируют Россию продолжать войну

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Кравцев Сергей
Сейчас существуют две главные проблемы, которые придают России стимул в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter (X) написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Первой проблемой Михаил Подоляк называет искусственный дефицит вооружения, который испытывает Украина, создаваемый, прежде всего, разрывом между словами союзников и их логистическим нежеланием решать проблему.
Второй проблемой, по мнению Подоляка, являются постоянные подробные рассказы о том, что Россия давит в том или ином направлении, что она проводит крупномасштабные концентрации и усиливает нападения и что у нее есть локальные преимущества, причем делается это "с максимально депрессивным и обреченным подтекстом, с максимальным деморализующим эффектом".
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