У Зеленского назвали два следующих шага для прекращения войны с РФ

Украина обозначила следующие шаги для урегулирования войны с РФ. Первым делом должен состояться большой обмен пленными, о чем было договорено в Стамбуле. Затем должно быть определено место для следующей встречи с российской делегацией. Об этом у себя в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Глава ОП провел онлайн-разговор с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии. Андрей Ермак проинформировал коллег о последних событиях – переговоров в Стамбуле, встречи президента Владимира Зеленского в Италии и Ватикане, а также о важном разговоре Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран ЕС.

"Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ", — акцентировал Андрей Ермак.

По его словам, отдельное внимание было уделено необходимости усиления санкционного давления на Россию.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Киеву хорошо известно, что российская сторона пытается провести параллели между нынешними переговорами и событиями 2022 года, однако такие попытки безуспешны. Никаких вариантов в этом смысле быть не может. Об этом в социальной сети X написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



