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У Зеленского назвали два следующих шага для прекращения войны с РФ

Андрей Ермак подчеркнул, что первым делом РФ должны выполнять взятое на себя обещание и провести большой обмен пленными

22 мая 2025, 09:44
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Кравцев Сергей

Украина обозначила следующие шаги для урегулирования войны с РФ. Первым делом должен состояться большой обмен пленными, о чем было договорено в Стамбуле. Затем должно быть определено место для следующей встречи с российской делегацией. Об этом у себя в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

У Зеленского назвали два следующих шага для прекращения войны с РФ

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Глава ОП провел онлайн-разговор с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии. Андрей Ермак проинформировал коллег о последних событиях – переговоров в Стамбуле, встречи президента Владимира Зеленского в Италии и Ватикане, а также о важном разговоре Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран ЕС.

"Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ", — акцентировал Андрей Ермак.

По его словам, отдельное внимание было уделено необходимости усиления санкционного давления на Россию.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания продолжает занимать наиболее радикальную позицию в вопросе усиления санкционного давления на Россию. Лондон призвал своих союзников по "Большой семерке" снизить предельную цену на российскую нефть. Этот шаг крайне важен для дальнейшего давления на российского диктатора Владимира Путина с целью прекращения войны России в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Bloomberg.

Также издание "Комментарии" сообщало – Киеву хорошо известно, что российская сторона пытается провести параллели между нынешними переговорами и событиями 2022 года, однако такие попытки безуспешны. Никаких вариантов в этом смысле быть не может. Об этом в социальной сети X написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.




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Источник: https://t.me/ermaka2022/6255
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