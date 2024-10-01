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У Зеленского назвали дату, когда решится судьба украинского плана победы

У Украины большие ожидания от предстоящего заседения в формате "Рамштайн"

1 октября 2024, 15:53 comments2279
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Кравцев Сергей

Украина добилась того, что планировала. Киев сумел донести сообщения относительно ресурсов, необходимых для поддержания ее обороны на текущем и потенциально решающем этапе войны. Хоть никаких публичных обещаний поддержки украинского видения во время встреч Владимира Зеленского в США не было, но на Банковой убеждают, что Киев и ожидал такой реакции. Более того, Офис президента считает, что ответ на план победы, скорее всего, последует во время встречи в Рамштайне 12 октября. Тогда и решится, поддержат ли партнеры намерения Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Associated Press, цитируя заявление советник главы Офиса президента Михаила Подоляка.

У Зеленского назвали дату, когда решится судьба украинского плана победы

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Нам просто нужно немного подождать, так как наши страны-партнеры сейчас проводят внутренние обсуждения. Мы увидим результаты достаточно скоро", – отметил советник главы ОП.

Украинские законодатели уже несколько месяцев пытаются склонить на свою сторону чиновников, связанных с Трампом, заявили двое из них. Один законодатель сказал, что попытки привлечь республиканцев, симпатизирующих делу Украины, не принесли прорывов.

Утверждается, что разрешение Украине использовать ракеты большой дальности станет одним из важнейших сигналов того, что США намерены поддержать Киев в долгой и трудной войне.

"Байден слишком осторожен, чтобы дать такое разрешение до выборов. Но как только выборы закончатся, он может дать такое разрешение", — сказал законодатель в комитете по внешней политике.

Читайте также на портале "Комментарии" — Киеву не нужно разрешение Вашингтона или кого-то еще из партнеров, чтобы наносить ответные удары по целям вглубь России, ведь украинское командование может использовать оружие, которое производится в Украине. Такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Путин так боится ударов вглубь РФ: может ли это изменить ход войны.




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