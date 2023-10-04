У Зеленского намекнули, к чему приближаются ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что, несмотря на сопротивление РФ, Вооруженные силы Украины приближаются к ключевой точке украинского контрнаступления. Об этом сообщают "Комментарии".

Подоляк

"Несмотря на все инвестиции России в возведение линий обороны, засорение полей минами, расконсервирование старой техники и проведение мобилизационных ротаций Украина продолжает пошагово продавливать собственный сценарий наступления и навязывать свою волю на поле боя, — пишет Михаил Подоляк, намекая на возможное взятие Токмака. — Украинская армия взламывает российскую линию обороны, уничтожает тыловую логистику, отрывает Крым как транспортный узел от оккупационных группировок, истощает российские резервы… И все это имеет накопительный эффект… А главное – приближается к перерезанию железнодорожного сообщения, без которого удержание всего южного фронта для России станет просто невозможным".

– Все это происходит часто вопреки военным доктринам, поскольку украинские военные наступают меньшим количеством и им противостоит гораздо более ресурсный и обеспеченный противник. Политики считают, что это не так быстро, как требуют законы сериальной драмы, а график военных действий не укладывается в график избирательных кампаний? В этом случае хочу обратить внимание на одну деталь. Сегодня, на 588-й день войны, мы обсуждаем не русское наступление. Мы обсуждаем темпы наступления Украины и лишь периодически обращаем внимание на пропагандистские вопли российских чиновников с требованием к Западу остановить проигрыш России, – подчеркивает Михаил Подоляк.

Напомним, что военные аналитики заявляли, что для армии России, которая единственная на европейском континенте имеет специализированные железнодорожные войска, контроль над железными дорогами имеет первостепенное значение. Поскольку именно по железной дороге россияне осуществляют поставки своей армии. Поэтому для украинского контрнаступления имеет значение даже не выход к Азовскому морю, сколько захват ключевых узлов железнодорожной логистики россиян, в частности, Волновахи и Токмака.

Между тем, российский "Вконтакте" скрывает информацию о войне в Украине.

Изменилась ли позиция американцев по поддержке Украины: WP раскрыл детали.

А из-за споров Макрона и Шольца тормозится помощь Украине: что известно.

