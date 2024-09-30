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У Зеленского намекнули, что часть деталей плана победы скроют от общественности

Андрей Ермак назвал украинский народ мудрым, поэтому он с пониманием отнесется к тому, что некоторые детали плана победы будут закрытыми

сегодня, 07:40
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Кравцев Сергей

План победы Украины, инициированный президентом Владимиром Зеленским, скоро будет представлен всем соотечественникам для ознакомления. Однако не в полном объеме, поскольку есть некоторые детали данного документа, которые на сегодняшний день являются закрытыми. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал глава Офиса президента Андрей Ермак.

У Зеленского намекнули, что часть деталей плана победы скроют от общественности

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

Глава ОП отметил, власти не отказались от своих намерений, которые декларировали еще перед тем, как было объявлено о желании презентовать план победы западным партнерам. Теперь все пункты плана победы будут представлены украинцам, но определенные положения документа останутся засекреченными.

Чиновник отметил, что некоторые этапы плана победы носят "чувствительный характер", и следует определенные детали пока держать в тайне с целью не раскрытия информации российским захватчикам.

"Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому безусловно некоторые детали этого плана закрыты. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории", — обратил внимание Андрей Ермак.

Также глава Офиса президента выразил уверенность, что граждане Украины поймут необходимость сокрытия определенных аспектов плана победы, поскольку украинский народ "очень умный и часто лучше политиков понимает ситуацию".

Читайте также на портале "Комментарии" — США, как главный партнер Киева, внимательно изучают план победы Украины, который представил Джо Байдену украинский лидер Владимир Зеленский. Также США рассматривают "дополнительные действия" при необходимости. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал госсекретарь США Энтони Блинкена, которого цитирует "Голос Америки".




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