У Зеленского намекнули, чем обернется для Европы отказ выполнить первый пункт плана победы

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Кравцев Сергей
Уже спустя 5 лет масштабные войны могут происходить в разных регионах, в том числе в Европе. Такой сценарий вполне реален, если западные лидеры не найдут политической воли выполнить первый пункт плана победы Владимира Зеленского и не адресуют Украине приглашение на членство в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью 24 каналу сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
По словам Подоляка, в таком случае будет существовать переформатированный политический процесс, в котором война станет ключевым инструментом внешней политики.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. В частности, он заявил, что, если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известные пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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