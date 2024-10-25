У Зеленского намекнули, чем обернется для Европы отказ выполнить первый пункт плана победы

Уже спустя 5 лет масштабные войны могут происходить в разных регионах, в том числе в Европе. Такой сценарий вполне реален, если западные лидеры не найдут политической воли выполнить первый пункт плана победы Владимира Зеленского и не адресуют Украине приглашение на членство в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью 24 каналу сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Если демократический альянс все же не найдет эту политическую волю коллективно, не примет наконец те решения, которые абсолютно четко фиксирует президент Украины, которые абсолютно четко зафиксированы в плане победы, тогда автократические альянсы будут только увеличивать свое влияние на глобальный политический процесс", – считает советник главы ОП.

По словам Подоляка, в таком случае будет существовать переформатированный политический процесс, в котором война станет ключевым инструментом внешней политики.

"Ну, если кто-то желает сегодня делать вид, что не боится этого, это означает, что война не будет завершена. Я считаю, что через пять лет войны будут масштабные в разных регионах, в том числе в Европе, в том числе в Центральной, центрально-южной Европе. Это без сомнения", – добавил Михаил Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. В частности, он заявил, что, если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известные пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



