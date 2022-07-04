У Зеленского дали ответ Кремлю о переговорах

Советник главы Офиса президента ответил пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на предложение начать прямые переговоры о прекращении боевых действий в Украине. В ОП считают, что такое рвение вести мирные переговоры можно только приветствовать, но у Украины есть свой ряд условий таких переговоров, среди главного – полный вывод оккупационных войск с территории Украины, возвращение похищенных украинцев и запуск и механизм репараций. Как передает портал "Комментарии", об этом Михаил Подоляк написал у себя в Twitter.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП отметил, Россия должна пойти на то, чтобы немедленно прекратить огонь в Украине, вывести свои z-войска, далее согласиться на возвращение всех похищенных граждан Украины, после чего принять условия механизма репараций. И самое главное – Кремль должен принять суверенитет Украины.

"Российская сторона отлично знает наши условия. Шеф Пескова может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге", – подытожил Подоляк.

Отметим, "Комментарии" сообщали, что предшествовало такому ответу Подоляка заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что Западу нужно перестать препятствовать тому, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров, где договорились о новом документе и прекращении войны. При этом спикер российского президента предупредил, что Украине нужно понять и принять условия, которые выставляет Кремль, мол рано или поздно это все равно произойдет.

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