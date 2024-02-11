У Зеленского честно ответили, сколько времени Украина может продержаться без западной помощи

В Украине еще есть ресурсы, чтобы продолжить войну, по этой причине ситуация с получением военной помощи с запада сложная, однако не критическая.

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

Как сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопросы азербайджанского издания Report , в Украине будут искать возможности, чтобы профинансировать мобилизационные мероприятия из внутренних источников, потому что с внешними делами не очень хорошо.

При этом, политик он сказал, что Евросоюз одобрил программу на 50 миллиардов евро, которые будут поступать в течение следующих 4 лет, так что "определенные средства" на ближайшее время у Украины есть. Однако с американской помощью дело обстоит сложнее, потому что там не решены внутренние вопросы.

Однако парламентский деятель уверен, что помощь от Соединенных Штатов будет решена в течение ближайших двух месяцев.

"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности", — продолжил Арахамия.

Еще народный депутат сказал, что в Украине частично возлагаются на помощь союзников с Запада в решении вопроса обучения военнослужащих, определенное количество которых проходило обучение на территории Румынии, Франции, Италии, Испании и других государствах за их счет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арахамия назвал пункты в мобилизационном законопроекте, которые точно уберут до второго чтения. Профильный комитет парламента будет дорабатывать новый законопроект по мобилизации, который вчера был принят в первом чтении, потому что "вопрос к нему есть у всех". Есть уже несколько моментов, которые находятся в работе.

Также Давид Арахамия назвал уже находящиеся в работе вопросы. А именно: в отношении людей с инвалидностью и ухаживающих за ними оставим все в редакции действующего законодательства.

