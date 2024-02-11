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У Зеленского честно ответили, сколько времени Украина может продержаться без западной помощи

Арахамия уверена, что помощь США будет проголосована в ближайшие два месяца

сегодня, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Украине еще есть ресурсы, чтобы продолжить войну, по этой причине ситуация с получением военной помощи с запада сложная, однако не критическая.

У Зеленского честно ответили, сколько времени Украина может продержаться без западной помощи

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

Как сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопросы азербайджанского издания Report , в Украине будут искать возможности, чтобы профинансировать мобилизационные мероприятия из внутренних источников, потому что с внешними делами не очень хорошо.

При этом, политик он сказал, что Евросоюз одобрил программу на 50 миллиардов евро, которые будут поступать в течение следующих 4 лет, так что "определенные средства" на ближайшее время у Украины есть. Однако с американской помощью дело обстоит сложнее, потому что там не решены внутренние вопросы.

Однако парламентский деятель уверен, что помощь от Соединенных Штатов будет решена в течение ближайших двух месяцев.

"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности", — продолжил Арахамия.

Еще народный депутат сказал, что в Украине частично возлагаются на помощь союзников с Запада в решении вопроса обучения военнослужащих, определенное количество которых проходило обучение на территории Румынии, Франции, Италии, Испании и других государствах за их счет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арахамия назвал пункты в мобилизационном законопроекте, которые точно уберут до второго чтения. Профильный комитет парламента будет дорабатывать новый законопроект по мобилизации, который вчера был принят в первом чтении, потому что "вопрос к нему есть у всех". Есть уже несколько моментов, которые находятся в работе.

Также Давид Арахамия назвал уже находящиеся в работе вопросы. А именно: в отношении людей с инвалидностью и ухаживающих за ними оставим все в редакции действующего законодательства.
 



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