У Запада свой циничный интерес в войне, поэтому не хочет, чтобы Украина выиграла

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Ткачик Олеся
Запрет западных партнеров бить их оружием вглубь российских территорий полностью укладывается в общую логику войны, которая прослеживается с начала широкомасштабного вторжения, об этом порталу "Комментарии" сказала профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина.
Война в Украине
Политолог напомнила, что в начале широкомасштабного вторжения Украине вообще не давали летального оружия, затем понемногу начали поставлять танки, системы ПВО, пообещали самолеты F-16, которых, кстати, до сих пор нет. То есть, подчеркивает эксперт, нам все наконец дают, но всегда поздно для получения результата и этому есть несколько объяснений.
Во-первых, подчеркивает Малкина, Запад не был готов к такой войне в Европе, поэтому не смог вовремя разработать стратегию и тактику противостояния агрессии и занял роль бегающего с огнетушителем пожарного и тушит отдельные возгорания.
Во-вторых, говорит политолог, у Запада нет потенциала для консолидации усилий.
В-третьих, отмечает политолог, у Запада есть стратегия противостояния российской агрессии, но играет свою игру. Идет расчет на истощение РФ или смену там политического режима.
Напомним, портал комментарии рассказывал, что Украину снова запрещают бить по территории РФ.
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Ната
сегодня, 09:48
Та невже?! і до вас, політологиня (гидотно звучить, але відповідає дійсності), тільки це дійшло?! в нас давно має бути все своє!!! де наші податки?! в ктшенях чиновників! може пора тих казнокрадів в окопи послати?! як і тих, хто "прикриває" їх - суддів, прокурорі, копів і військових, яких українці утримували все своє життя на випадок війни!!!