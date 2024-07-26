У Запада свой циничный интерес в войне, поэтому не хочет, чтобы Украина выиграла

Запрет западных партнеров бить их оружием вглубь российских территорий полностью укладывается в общую логику войны, которая прослеживается с начала широкомасштабного вторжения, об этом порталу "Комментарии" сказала профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина.

Война в Украине

Политолог напомнила, что в начале широкомасштабного вторжения Украине вообще не давали летального оружия, затем понемногу начали поставлять танки, системы ПВО, пообещали самолеты F-16, которых, кстати, до сих пор нет. То есть, подчеркивает эксперт, нам все наконец дают, но всегда поздно для получения результата и этому есть несколько объяснений.

Во-первых, подчеркивает Малкина, Запад не был готов к такой войне в Европе, поэтому не смог вовремя разработать стратегию и тактику противостояния агрессии и занял роль бегающего с огнетушителем пожарного и тушит отдельные возгорания.

Во-вторых, говорит политолог, у Запада нет потенциала для консолидации усилий.

"К тому же, демократии испытывают серьезную проблему по сравнению с диктатурами: они должны считаться с волей избирателей, для которых война в Украине – это где-то там, а здесь инфляция, повышение цен на горючее, коммунальные услуги и беженцы, которые забирают у них рабочие места и места в детских садах у их детей. Поэтому в вопросе разрешения бить собственным оружием по территории РФ никто не хочет брать на себя роль первой скрипки, опасаясь, что в случае реальной эскалации, в том числе в случае применения РФ ядерного оружия, историческая вина ляжет. именно на нее", – отметила Анна Малкина.

В-третьих, отмечает политолог, у Запада есть стратегия противостояния российской агрессии, но играет свою игру. Идет расчет на истощение РФ или смену там политического режима.

"Главная задача Европы — не пустить войну на свою территорию. Поэтому и помощь Украине идет в таких объемах, чтобы Украина не упала, но и не победила. Как бы цинично это ни выглядело, но каждый заботится, прежде всего, о себе. Поэтому мы должны рассчитывать, прежде всего, на себя и сделать все, чтобы у нас было собственное оружие, которое получит до Москвы", — подытожила Анна Малкина.

Напомним, портал комментарии рассказывал, что Украину снова запрещают бить по территории РФ.



