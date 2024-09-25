У ВСУ заговорили о потере Угледара: детали

Российские войска накопили решающее количество техники и людей в районе города Угледар Донецкой области. Поэтому украинцам действительно надо быть готовыми к тому, что наши бойцы отойдут из города. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал представитель УДА "Юг" Сергей Братчук в.

Угледар

Военный отметил, что нам "надо быть готовыми к потере Угледара".

Братчук отметил, что на сегодня украинские силы выполняют две задачи в этой войне: первая – это максимальное "сточение" вражеского ресурса и второе — самое главное – это сохранение жизней наших бойцов.

"Россияне задействовали принцип выжженной земли в Угледаре. Штурмовые группы врага заходят уже на полные руины и пытаются там закрепиться. УАБы сегодня помогают врагу, и мы это отмечаем. Во-вторых, враг атакует как минимум с трех направлений. Именно фланговые удары они сегодня применяют. И на этом участке фронта враг накопил решающее для этого момента битвы количество личного состава, количество техники", — рассказал Братчук.

Читайте также на портале "Комментарии" — с первых дней полномасштабной войны город Угледар в Донецкой области стал целью российских оккупантов, но несмотря на массированный штурмы РФ город оказался не по зубам российским воякам. Сейчас же ситуация кардинально изменилась и похоже город скоро будет захвачен. Защищавшая Угледар 72-я механизированная бригада ВСУ начала отступление из города. Это утверждает военный аналитик Forbes Дэвид Акс.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле отреагировали на ситуацию возле Угледара. Так, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков назвал все происходящее вокруг украинского города – "положительной динамикой" для российских войск.

Официальный представитель Путина также заявил, что в Кремле пристально наблюдают за происходящим в Угледаре.

"Динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения министерства обороны", — сказал Песков.



